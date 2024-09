Bella profumata e… innamorata | la nuova vita della Hadid

Leggi tutta la notizia su lookdavip.tgcom24

(Di martedì 17 settembre 2024) Mentre le modelle calcano le passerelle del fashion month,va a cavallo. Mese delle sfilate alternativo per una delle top model più richieste di sempre. Per lei niente aerei, fitting, hotel, party e fashion show ma terra, selle e camperos: mai dire mai però, in un attimo infatti potremmo ritrovarla, vestita di tutto punto, a Milano o Parigi. Per ora però il suo stile è decisamente country. NYFW? No, grazie! In posa con il suo cavalloChi si aspettava di vederepresenziare agli happening esclusiviNew York Fashion Week ha dovuto ricredersi. Tra attrici di Hollywood, top model, giornalisti e stylist, la sua assenza si è comunque fatta sentire. Lei era sì in città in quei giorni ma impegnata su un altro settore: l’ippica. La moha inanellato un evento via l’altro, tutti legati al mondo dell’equitazione. La sua passione per i cavalli è nota da sempre.