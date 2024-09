Sparatoria vicino a Trump negli USA | il Secret Service interviene l' ex presidente illeso

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 16 settembre 2024) Roma - Un tentativo di assassinio mentre giocava a golf. Biden e Harris rassicurati dalla sicurezza dell'ex. Donaldè stato coinvolto in un episodio di spari mentre giocava a golf a West Palm Beach, in Florida. Secondo quanto riferito dal suo direttore della comunicazione, Steven Cheung, l'exè rimastoe in sicurezza dopo che alcuni colpi sono stati esplosi nelle sue vicinanze. Ilè intervenuto tempestivamente, trovando successivamente un fucile AK-47 nascosto tra i cespugli del campo da golf. Il sospetto, identificato come Ryan Routh, un uomo di 58 anni originario delle Hawaii, è stato arrestato., dopo l'accaduto, ha dichiarato ai suoi sostenitori tramite un’e-mail: "Sto bene e non mi arrenderò mai. La mia determinazione è solo più forte dopo un altro attentato alla mia vita".