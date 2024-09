Paola & Chiara e BigMama insieme nel singolo Il linguaggio del corpo

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di lunedì 16 settembre 2024) Ildelè il nuovodiin collaborazione conHitmakers pluripremiate sempre impegnate tra musica, TV e cinema, dopo averci fatto scatenare tutta l’estate con Festa Totale le Iezzi sisters si preparano a sganciare una bomba potentissima, in un’inedita formazione in trio: arriva in digitale da venerdì 20 settembre e in radio da venerdì 27 settembre Ildel, il nuovodifeat.fuori per Columbia Records/Sony Music Italy. “Abbiamo conosciuto Marianna nel 2023 al Roma Pride e siamo rimaste davvero colpite dalla sua grinta e presenza pazzesca. Da allora abbiamo iniziato a pensare ad un pezzoe finalmente eccoci. Passare del tempo in studio e vederla al lavoro ci ha fatto sentire vicine a lei sia artisticamente che umanamente.” – raccontano