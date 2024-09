Juventus-Napoli Alvino lancia l’allarme | Occhio a Gatti il difensore più falloso e impunito d’Italia

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 16 settembre 2024) Carlomette in guardia ilprima della sfida contro la, puntando il dito su Federico. In vista della delicata sfida tra, il giornalista Carlohato un allarme su Federicobianconero già protagonista di episodi controversi contro gli azzurri.ha utilizzato i propri canali social per evidenziare il comportamento di, reo in passato di aver colpito con un pugno Kvaratskhelia. Carloha scritto: “, ilpiùe più. Meglio dirlo oggi, dopo una vittoria e dopo che Kvaratskhelia ha realizzato anche un gol! Così nessuno potrà dire che ci lamentiamo, anche se i motivi per farlo ci sono tutti. Kvaratskhelia è un patrimonio dele di tutta la Serie A.