Dramma Bianca Balti dolore all' addome e operazione d' urgenza | Cancro al terzo stadio | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Non sono giorni facili questi per, super top-model italiana che è attualmente in ospedale, dopo essere stata operata d'per unovarico al. Laha voluto condividere sul suo profilo Instagram questa difficile esperienza, dalla scoperta del male fino all'intervento. "Domenica scorsa mi sono registrata al pronto soccorso per scoprire che il mioaddominale era unalle ovaie allo3C. È stata una settimana piena di paura,e lacrime ma soprattutto amore, speranza, risate e forza (queste foto per le prove, lol). Mi aspetta un lungo viaggio, ma so che lo batterò. Per me, per i miei cari (le mie figlie sono in cima alla lista) e per tutti voi che avete bisogno di forza potete prendere in prestito alcune delle mie perché ne ho un sacco".