Denatalità ok la leva fiscale ma il tema è anche culturale | i figli sono risorse non solo un costo

(Di lunedì 16 settembre 2024), tra le sfide dell’Italia di domani che Roberto Arditi, attuale direttore editoriale di “Formiche”, focalizza nel suo ultimo libro Rompere l’assedio, non a caso uno spazio significativo è dedicato al cosiddetto «ricambio demografico». Gli italiani – dati alla mano – diminuiscono di anno in anno. La popolazione residente è in calo costante.e sfida demografica: il quadro, politico,E nel 2023 – anno in cui siregistrate soltanto 379mila nascita – la popolazione è scesa sotto i 59 milioni di abitanti.