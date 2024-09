Cosa serve alla produzione di serie tv italiana L’intervento di Bettanini

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 16 settembre 2024) Il dibattito sulletv italiane conosce due partiti: quello del “così è se vi pare” a cui basta ninnare il pubblico generalista con storie di medici, di simpatici “don” e di detective; quello del gotha aristocratico dei magazine patinati e influenti, che incoraggia a passare il segno dell’educazione d’antan, per celebrare le “stranezze” vaticane (The Young Pope di Sorrentino), compiangere e promuovere il pluralismo fluido lgbt, o per disegnare, infine, scenari del male irredimibile come nella celebratissima Gomorra di Roberto Saviano. Ma da dove arrivano le storie delle nostreTV? Se guardiamo ai medical drama, l’alfa del genere è stato E.R.-Medici in prima linea (1994), con le sue 15 stagioni, debitore dei racconti di Michael Crichton. Ispirerà Chicago Med, Dr. House naturalmente Grey’s Anatomy (2015, venti stagioni ormai).