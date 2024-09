Coralli e caviale sequestrati all’aeroporto Marconi di Bologna | erano stati introdotti illegalmente

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 16 settembre 2024), 16 settembre 2024 - Duedal peso di 1,4 chili e 563 grammi didi storione sonodalla Guardia di Finanza e dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in servizio, nell'ambito dell’attività di vigilanza e contrasto sul commercio di specie protette e tutelate. I finanzieri hanno scoperto i beni nascosti all'interno dei bagagli di due passeggeri, un italiano e un russo, che tornavano dalla Thailandia e da Mosca. I, appartenenti all’ordine “scleractinia” e il, appartenente alla famiglia “acipenseridae”,sprovvisti della necessaria documentazione e cioè non avevano il regolare certificato d’importazione CITES e le etichette identificative. I due passeggeri per questo sonomultati di cinquemila euro.