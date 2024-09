Annunciata la soundtrack di EA Sports FC 25!

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 16 settembre 2024) Da quando laè stata introdotta per la prima volta nel 1997, è diventata un momento di impatto culturale nel calendario musicale a livello globale e una piattaforma di lancio per molti artisti emergenti, la cui carriera è decollata dopo aver partecipato alla. Proseguendo sulla scia di quella dell’anno scorso, che ha visto la presenza di un gran numero di artisti internazionali, la playlist di EAFC 25 mette in luce una vasta ed eclettica selezione di generi, tra cui il pop fusion sperimentale arabo-latino di Elyanna, il “future ghetto funk” del sudafricano Moonchild Sanelly, e il connubio tra musica tradizionale Palanque e rap urbano del gruppo afro-colombiano Kombilesa Mi.