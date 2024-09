Acquisti online la mancata consegna del pacco al piano non obbligatoria dà diritto al rimborso

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 16 settembre 2024) Gliprevedono, ovviamente, laa domicilio, ma spesso capita che si è chiamati al citofono e il rider, d’accordo con cliente, lasci la merce in ascensore. Altre volte succede, invece, che sia obbligato a portali direttamente aldi casa e, purtroppo, in altri casi capita invece che i prodotti vengano lasciati accanto alla buca postale con il rischio che vengano sottratti o persi. Quali sono i diritti dei consumatori? Glie le consegne Non tutte le consegne sono uguali. Possiamo trovarci ad avere a che fare con un corriere che accetta di mettere ilin ascensore, oppure con un altro che si limita ad abbandonare l’oggettoto nell’androne del palazzo. LEGGI ANCHE "Rider più veloce d'Italia": a 130 km all'ora per le vie di Napoli.