Una frana in Groenlandia ha fatto tremare la Terra per 9 giorni

(Di domenica 15 settembre 2024) Il crollo della cima di una montagna nel fiordo di Dickson ha innescato un fenomeno senza precedenti, rilevato dalle stazioni sismiche di tutto il mondo. Lo studio "A rockslide-generated tsunami in a Greenland fjord rang the Earth for 9 days", pubblicato su Science, descrive i dettagli di questo evento eccezionale.La ricerca, frutto della collaborazione di 68 scienziati provenienti da 40 istituzioni internazionali, ha coinvolto per l’Italia l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), l’Università di Catania e l’Università di Padova. In pratica, laavvenuta nellanord-orientale, ha dato vita a uno straordinario fenomeno naturale. Il distacco ha provocato un mega-tsunami alto 200 metri, che ha continuato a oscillare nel fiordo per nove, generando un segnale sismico globale mai osservato prima.