Scontri durante Cagliari-Napoli ecco cos’è successo | interviene anche Oriali

(Di domenica 15 settembre 2024)tra tifosi all’Unipol Domus dicosa sta succedendol’incontro di campionato. La quarta giornata di Serie A è entrata nel vivo ed ilper dare continuità alla propria striscia di vittoria vorrebbe tornare nel capoluogo campano con i tre punti. Il match di campionato traè stato interrotto a causa di alcuni tumulti tra gli spalti dell’Unipol Domus di. Fumogeni e bombe carte direttamente dal tifo organizzato delsembrerebbero esser state lanciati appena dopo aver calmato un settore dello stadio, capace di aver scatenato il disordine iniziale intorno al minuto 25 del primo tempo. L’arbitro La Penna, di conseguenza, ha fermato il gioco, come di prassi, per far ristabilire la sicurezza all’interno del rettangolo di gioco.