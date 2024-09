Pobega corre e lascia il segno Esordio complicato per Casale Aebischer tenero come un grissino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024) Skorupski 6 Dev’essere un brutto spettacolo vedere da dietro dieci compagni che nel primo tempo non sanno cosa fare. Lui fa quello che può e non può nulla sulla deviazione fatale di, cosìsul 2-0 di Cutrone. Posch 5 Spaesato, sempre in affanno, con la rapidità di un bradipo. Nell’azione dell’1-0, quando Cutrone affonda in area, lui sta prendendo un caffè. Si rianima un po’ nel finale di partita, ma tocca comunque chiedere alla casa madre austriaca di spedire a Casteldebole il modello originale. Beukema 5,5 Balla anche lui il ballo di San Vito quando il Como avanza a folate, trovando praterie non presidiate. Al 39’ non vede Cutrone che taglia alle sue spalle e sfiora il 2-0.5 Debutto sfortunato perché la deviazione sul tiro-cross di Cutrone è figlia del caso.