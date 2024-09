La mappa cerebrale dell' orgasmo

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 15 settembre 2024) All’Università di Padova si studia l’femminile grazie alla partecipazione «attiva» di decine di volontarie. L’obiettivo è tracciare unadi questo aspetto del piacere ancora poco conosciuto. E le sue ricadute in altri campia medicina. Padova non è solo la città degli affreschi di Giotto ea Basilica di Sant’Antonio. A oriente, lontano dai riflettori turistici, c’è un’altra Padova, quella’università. Qui, tra palazzi moderni e una piazza che brulica di studenti, si trova il dipartimento di Psicologiaa socializzazione eo sviluppo, unae realtà più frequentate. Ed è proprio in queste aule che nasce il «Padova Sex Lab», un laboratorio di ricerca multidisciplinare che esplora tutte le sfumaturea sessualità femminile.