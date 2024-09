Ismajli annulla Vlahovic Grassi è un metronomo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) GOGLICHIDZE 7 – Altra prestazione in cui impressiona per la serenità e la tranquillità con cui sta in campo.7 – Altro avversario dal nome altisonante () ed altra prova di spessore da parte del centrale albanese, che concede pochissimo all’attaccante serbo. VITI 7 – Presidia con sicurezza la sua zona di campo e, di fatto,Gonzalez che ha un solo spunto degno di nota in tutto il match. GYASI 6.5 – Prezioso nelle due fasi di gioco, copre con sicurezza la corsia destra. Più intraprendente nel primo tempo, ma nel finale sfiora il ‘colpaccio’ (Gatti chiude in corner provvidenzialmente). HENDERSON 6.5 – Tatticamente intelligente ci mette la consueta determinazione e volontà. Lucido nella gestione della palla.6.5 – Testa alta, gestisce i tempi di gioco ed è sempre ben piazzato.