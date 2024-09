Incentivo da 12mila euro assunzioni disabili | tutte le informazioni Inps per averlo

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 15 settembre 2024) Oltre a norme ad hoc, come quelle contenuta nella ben nota legge 104 del 1992, non mancano nuove iniziative specificamente mirate a favorire il lavoro dei, quei soggetti aventi una minorazione fisica e/o psichica tale da poter potenzialmente rappresentare un limite o un ostacolo alle attività quotidiane. Al fine di favorire la piena integrazione deinella società e nel mondo del lavoro, ben si comprende allora il contributo previsto a favore di chi abbia scelto di mettere sotto contratto e assumere persone tutelate dalla legge 104 ed anche dalla legge n. 68 del 1999 sul lavoro dei soggetti svantaggiati. Ne parla nel dettaglio l’nel messaggio n. 2906 del 29 agosto scorso, il quale fornisce le prime istruzioni operative per l’invio delle domande per la concessione del bonusmenzionato all’art. 28, comma 1 del Decreto Lavoro 2023.