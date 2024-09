Europei Beach Soccer 2024 sfuma il sogno degli azzurri | il Portogallo vince 5-1 in finale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 15 settembre 2024) L’Italia perde 5-1 incontro ilaglidi. La nazionale lusitana conquista il nono trionfo continentale della sua storia, ritoccando il record di vittorie che già le apparteneva. L’Italia di fatto non è mai in partita: Be Martins, Laurenço e Jordan firmano le reti che permettono aldi scavare il solco già nel primo tempo. Nella ripresa è sempre Be Martins, approfittando di un’incertezza di Casapieri, a realizzare il 4-0. Nel tabellino c’è spazio anche per la rete di Brilhante, mentre il gol della bandiera azzurro porta la firma di Zurlo. “La semicon la Spagna ci ha sicuramente tolto delle energie nervose e fisiche – ha analizzato il Ct Emiliano Del Duca -. Ilè partito con due eurogol e quando devi fare gara di rincorsa contro una squadra così forte come la loro è difficile.