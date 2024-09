Barbara si arrende al Tavullia Gara sofferta | poche soluzioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024)MONSERRA 0MONSERRA: Pigliapoco, Zoppi, Coltorti, Pierpaoli (1’st Omenetti), Spezie (1’st Badje), Ferrero, Gnahe (38’st Cancellieri), Serpicelli (10’st Falasconi), Castignani, Morsucci (32’st Ubertini), Rocchi. All. Mancini: Arcangeli, Salvatori, Marcolino, Passeri, Ferrini, Principi, Simoncini (11’st Sgaggi), Baldelli (11’st Cirulli), Ricci (38’st Sensoli), Giunchetti (26’st Morelli), Sciamanna. All. Arcangeli Arbitro: Cesca di Macerata Reti: 23’st Salvatori (T) IlValfoglia batte con merito unMonserra mai in partita. Molto meglio gli ospiti, sin dai primi minuti: la squadra di Arcangeli si propone con insistenza, ma fatica a trovareincisive. I locali si fanno vivi poco dopo la mezz’ora con un tiro di Morsucci che il portiere controlla senza patemi.