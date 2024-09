Villa Saffi ogni domenica ‘a spasso nel parco’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) Domani alle 16 prende il via il programma di eventi ‘Anel: incontri, visite guidate e musica nel giardino dia San Varano (nella foto). Il progetto, proposto dall’assessorato alla Cultura del Comune di Forlì, è realizzato in collaborazione con le Guardie Ecologiche Volontarie, il centro di educazione alla sostenibilità ‘La Cócla’ e l’associazione asdgrappa, col sostegno della Regione attraverso il bando ‘Vivi il verde’. "‘Anelè un progetto originale di valorizzazione e condivisione di uno dei luoghi simbolo del nostro patrimonio storico – spiega il vicesindaco con delega alla cultura Vincenzo Bongiorno –. Per la prima volta dopo decenni di abbandono, i forlivesi potranno ammirare il giardino di, le recenti opere di riqualificazione e i nuovi percorsi di accesso alla residenza storica".