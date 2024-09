La storia dell’abito da sposa della Regina Maxima d’Olanda

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di sabato 14 settembre 2024) Life&People.it Sono stati l’estro e le sapienti mani di Valentino a confezionare molti degli abiti che hanno fatto sognare le future spose di tutto il mondo. Nell’inverno 2002, in quel di Amsterdam, persino l’abito daportava la firma dell’imperatore dell’haute couture. Metri di pesante seta mikado, con maniche tre quarti e gonna svasata, frusciavano nella Chiesa Nuovacapitale dei Paesi Bassi. La futuraolandese convolava a nozze con Guglielmo Alessandro. La vita e ladi una delle teste coronate più amate di sempre diventa una serie tv, “Màxima”, prossimamente in onda su Rai1. Lad’amore tra l’argentinae il futuro Re Guglielmo Nata senza un grammo di nobiltà in corpo, Màxima Zorreguieta nasce in Argentina nel 1971.