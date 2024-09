Il Copasir si occuperà della vicenda Crosetto-Aise | ciclo di audizioni dopo il verbale pubblicato dal Fatto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Lafinisce al. Secondo quanto trapela, l’organo del Parlamento che esercita il controllo sull’operato dei servizi segreti italiani, terrà undiper approfondire quanto anticipato in esclusiva dalquotidiano: ildel colloquio tra il ministroDifesa ed il procuratore di Perugia, Raffaele Cantone, nel quale emergono critiche da parte del titolare del dicastero all’intelligence esterna.ha dichiarato aal procuratore Cantone di non fidarsi molto dell’e ritiene che il Servizio segreto per gli esteri non lo abbia informato su fatti importanti al punto da ipotizzare rischi per la sicurezza nazionale: “Non mi informa e nemmeno coopera“, ha dichiarato il ministroDifesa.