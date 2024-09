Energia offerta Placet in deroga prorogata per tutto il 2025

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di sabato 14 settembre 2024) Federconsumatori: “La proroga dell’prova che il mercato libero non funziona e non è vantaggioso come dovrebbe” L’Arera annuncia che resterà in vigore, peril, l’in”, ovvero l’introdotta da Arera per accompagnare i clienti del settore gas non vulnerabili nel passaggio al mercato libero. Talepresenta condizioni economiche e contrattuali definite dall’Autorità, ma la sua componente fissa annuale (Pfix) è definita dal venditore. Si tratta della tariffa applicata ai clienti non vulnerabili, famiglie e condomìni, che con la fine della tutela gas non avevano ancora sottoscritto un contratto di fornitura nel mercato libero.