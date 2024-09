Como-Bologna Italiano | Recuperare un risultato così porta anche morale e sorrisi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 14 settembre 2024) ll tecnico delVincenzo Italiaa il pareggio ottenuto per 2-2 contro il: “Vorrei parlare degli aspetti positivi: il piglio di chi è subentrato, l’atteggiamento giusto, le occasioni create nel finale e il pareggio ottenuto dopo essere stati sotto di due gol a un quarto d’ora dal termine. Elogio in particolare Santiago Castro perché il lavoro dell’attaccante è sempre fondamentale, specie spalle alla: ha fatto un’ottima partita, segnando e propiziando il secondo gol, oltre a tante altre belle cose. Però di oggi non mi sono piaciuti i troppi errori in possesso palla, tante situazioni di questo tipo che poi ci hanno costretto a rincorrere quelli dele a fare fatica. Certi palloni non si possono sprecare. Comunqueunciin vista dei prossimi impegni, a iniziare da mercoledì”.