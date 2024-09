Caro-libri famiglie in rosso L’aiuto di Fondazione Cariplo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 14 settembre 2024) “Gesti positivi“ è un progetto per aiutare lenell’acquisto del materiale scolastico. Il problema dei cosiddetti "costi scolastici" è reale e questa iniziativa intende andare a supportare i nuclei familiari più bisognosi. Sempre più "Gesti positivi": con le adesioni e le donazioni cresce il numero dellesostenute, 292 in totale, per un’iniziativa nata nel 2018, promossa da Sol.co Sondrio e Forme Impresa Sociale, dall’anno scorso integrata in ProPositivi, il progetto realizzato con il contributo diPeppino Vismara e Fondo Beneficenza Intesa Sanpaolo, in collaborazione conPro Valtellina. Lecon figli in età scolare, residenti nei mandamenti di Sondrio, Tirano e Morbegno, hanno ricevuto assegni da 100, 80 o 70 euro per l’acquisto di materiale scolastico.