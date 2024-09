Bonus contributi per i giovani che investono nei settori strategici | come funziona

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 14 settembre 2024) Il Governo ha avviato un contributo per iche vogliono aprire un’attività in un settore considerato ad alto tasso di sviluppo tecnologico o di importanza strategica per l’economia del Paese. L’idea è quella di favorire la creazione di nuove aziende che possano arricchire il tessuto industriale italiano di realtà con un alto potenziale competitivo. L’incentivo consiste nell’esenzione del pagamento deiprevidenziali per i propri dipendenti, con un limite di non più di 800 euro al mese per ognuno di loro. Ci sono però diversi requisiti da rispettare per aprire una di queste aziende e ottenere questo, al quale si aggiunge un altroInps da 500 euro al mese.