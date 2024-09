L' addio di Mussolini a Fratelli d' Italia | Vado in Forza Italia Sui diritti ho le mie idee

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 13 settembre 2024) «Credevo di avere un po' più di tempo Vi voglio bene». Così Racheleieri mattina ha salutato i colleghi did', abbandonando la chat di partito. La nuova casa politica della consigliera capitolina, nipote del Duce, che è stata anche la più votata alle ultime amministrative di Roma Capitale, sarà. Un passaggio che la diretta interessata definisce sofferto, ma ponderato. «Non pensavo che la notizia filtrasse così presto - dice -, però sì, il mio ingresso in FI avverrà nel breve».Onorevole, come nasce questa scelta e con chi si è interfacciata, in? «Posso dire che l'interlocuzione è avvenuta con chi di dovere e che è stata una decisione ponderata, su cui ho riflettuto molto bene. Voglio precisare che sono grata ad'e alla sua comunità politica per aver scommesso su di me sia nel 2016 che nel 2021.