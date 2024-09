La piccola rivoluzione del più famoso ristorante giapponese di Milano che porta il kaiseki in città

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 13 settembre 2024) Laè probabilmente la massima espressione della cucinanella tecnica, nella complessità, nella stagionalità e nella presentazione. Una cerimonia laica (ma nemmeno troppo) di origine imperiale che si sviluppa in modo sapientemente coreografico attraverso una serie di piccolete composte seguendo i dettami del moritzuke, l’arte di presentare i piatti e le materie prime che li compongono in maniera armoniosa. Un’arte che arriva adallaprincipale, quella del gruppo di Claudio Liu, titolare dell’unicostellato d’Italia, Iyo (due forchette Michelin), che ha trasformato la seconda insegna, Aalto, anch’essa stellata, in Iyo. Primo servizio sabato 14 settembre.