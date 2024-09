I film dai maggiori incassi in Italia

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 13 settembre 2024) La top ten dei miglioridi sempre al cinema in? Parla per lo più canadese e pugliese. Ma ha appena ricevuto una bella scossa di Ansia, Gioia e Imbarazzo, con il ciclone di emozioni animate di Inside Out 2,Disney Pixar che si è preso il quinto posto e ha richiamato frotte di pubblico anche a livello mondiale (è l’ottavo migliore incasso di sempre a livello planetario). James Cameron, ormai si sa, sforna solo kolossal. E, dopo Avatar e Titanic, con il sequel Avatar - La via dell'acqua di fine 2022 ha saputo ripetersi - anche se non superarsi - muovendo la top ten assolutamente immobile da epoca Covid.