Endometriosi Nuovo farmaco rimborsabile dalla mutua

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Una notizia importante per le donne che soffrono di, patologia infiammatoria cronica e invalidante. Uncontenente il principio attivo dienogest per la terapia di prima linea, tra i più prescritti nella cura di questa patologia, è stato inserito nella fascia A del Servizio sanitario nazionale. Si tratta di unsignificativo passo avanti per l’accesso alle cure, ma anche per il riconoscimento della patologia, che fino a pochi anni fa era ancora poco conosciuta e che tuttora richiede spesso un iter diagnostico troppo lungo. "L’spesso pesa in maniera importante sull’economia delle donne che ne sono affette – commenta Annalisa Frassineti presidente dell’A.P.E. Associazione Progettoda oltre 18 anni impegnata nella difesa dei diritti delle donne affette dal disturbo –.