Di Maria attacca Van Gaal | È il peggior allenatore che abbia mai avuto

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 13 settembre 2024) Angel Di: Breaking Down the Wall. È il titolo di una docu-serie che ha per protagonista, neanche a dirlo, El Fideo. Tre puntate in cui racconta la sua storia, dagli inizi, fino ad arrivare sul tetto del calcio europeo con il Real Madrid e mondiale con l’Argentina. Tanti gli aneddoti e i retroscena raccontati durante la docu-serie. Di: «Ai Mondiali in Qatar glimo fatto rimangiare le sue parole» Fra gli anedotti interessanti c’è quello che riguarda van. Argentino e olandese non ha maiun buon rapporto. Anche se sono passati ormai 10 anni da quando l’olandese allenò el Fideo al Manchester United nel 2014/15, l’argentino non lesina critiche nei confronti dell’olandese. «Vanè ilchemaie non mi stancherò mai di dirlo».