Claudio Mancini | chi è il deputato Pd che sussurra a Gualtieri e guarda a Italia Viva

(Di venerdì 13 settembre 2024) Affibbiare l'etichetta di «sindaco ombra» ae ras del Pd capitolino, potrebbe essere ingeneroso nei confronti di Roberto, ma certamente è sua la voce più ascoltata a Palazzo Senatorio. Malelingue dicono che ieri la seduta dell'Assemblea capitolina sia stata fissata alle 14 per non disturbare il congresso di Ali, che ha «incoronato»presidente tra scrosci di applausi. Ma senza scomodare chiacchiere da buvette, per comprenderne l'influenza basta osservare il capannello di consiglieri che si forma attorno a, quando (raramente) si presenta in Aula. Classe 1969, di Monteverde, già tesoriere romano del Pd,è amico di lunga data dicon il quale ha condiviso la militanza politica, e tre anni fa si è occupato personalmente di spianare la strada dell'ex ministro dell'Economia verso Palazzo Senatorio.