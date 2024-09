Berrettini | Non ho giocato la mia miglior partita ma in Davis conta portare a casa il risultato

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 13 settembre 2024) L’Italia porta ail primo punto del confronto con il Belgio, valevole per la fase a gironi della Coppa2024 sul cemento indoor dell’Unipol Arena dilecchio di Reno (Bologna). Matteoha infatti sconfitto in tre set Alexander Blockx, regalando il vantaggio alla squadra capitanata da Filippo Volandri. 3-6 6-2 7-5 il punteggio del match, che il romano ha portato adopo due ore di gioco e faticando più del previsto. Le parole di«Non sapevo cosa aspettarmi. Non sono entrato con la stessa energia dell’altro giorno, ma ho cercato di gettare il cuore oltre l’ostacolo. Oggi non hola mia, ma inile sono orgoglioso». Ha detto Matteoa Sky Sport dopo la vittoria: «Posso giocare e sentirmi meglio, ma l’obiettivo era la vittoria.