Atletica Diamond League finali Bruxelles 2024 | gli italiani in gara

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 13 settembre 2024) Tutti gliinalledella Wandadileggera a. Saranno otto gli azzurri a caccia del prestigioso diamante messo in palio al Memorial Ivo Van Damme della capitale belga. Su tutti spiccano Gianmarco Tamberi, già vincitore nel 2021 e nel 2022, Mattia Furlani, l’unico italiano a medaglia in tutti i grandi eventi stagionali (argento ai Mondiali di Glasgow e agli Europei di Roma, bronzo alle Olimpiadi di Parigi), e Leonardo Fabbri nel peso. Presenti poi Lorenzo Simonelli nei 110 hs, Larissa Iapichino nel lungo femminile, Dariya Derkach nel salto triplo, Roberta Bruni nel salto con l’asta e infine Ayomide Folorunso nei 400 hs. Di seguito, il programma con gli orari delle gare con azzurre e azzurri al via.