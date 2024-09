Alfredino quando l' Italia pianse in diretta tv Il documentario

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 13 settembre 2024) Una vicenda che ha letteralmente tenuto incollata, davanti alla televisione, un'intera nazione. E che ha cambiato, per sempre, il modo di far cronaca di fronte ad una telecamera. Rai Documentari ripropone la tragica vicenda di, il bambino di sei anni caduto il 10 giugno del 1981 in un pozzo artesiano a Vermicino, un sobborgo di Roma. Il“La Tv nel Pozzo”, che andrà in onda su Rai 3 sabato 21 settembre alle 21 e 20, ribalta la prospettiva del racconto. Il punto di vista si capovolge, l'obiettivo è puntato non sulla storia di “”, ma sui media che hanno preteso di raccontarla, usando le telecamere o l'inchiostro delle rotative come la bacchetta magica di un apprendista stregone e venendone travolti, assieme a milioni di spettatori.