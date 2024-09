Taxi ricorsi e sciopero Atti depositati al Tar C’è lo stop al servizio lunedì 23 settembre

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024) "Nonostante gli incontri e le discussioni, il Comune ha deciso di procedere unilateralmente senza confrontarsi con i tassisti". Le associazioni di categoria (Confartigianato, Cna Fita, Uiltrasporti, UnicaCgil e Uri) hanno ieri reiterato il loro grido di protesta per quella che, sostengono loro, sarebbe un’azione deliberatamente ostile da parte del Comune. Un comunicato ha infconfermato il ricorso delle cinque sigle – Ascomricorrerà con un atto diverso – al Tar contro Palazzo d’Accursio, per la pubblicazione del bando che tra le altre cose aumenta il numero di licenze (ma non è questo il motivo di scontro), e definendolo sia l’unica via percorribile, sia il possibile primo passo di una battaglia legale più estesa.