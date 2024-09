Stellantis l’arcivescovo di Torino all’incontro Fiom | Tavares? Gli direi che non c’è sviluppo se le persone non sono messe al primo posto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) “Ache ledevono stare ale che loeconomico è veramentese non è a detrimento della loro dignità e della loro crescita. Di questo dobbiamo sentire la responsabilità”. L ’arcivescovo diRoberto Repole torna a lanciare un messaggio ai vertici del gruppo. E lo fa parlando con i giornalisti a margine della festa nazionale dellaCgil dove è stato invitato per la prima volta. Non era mai successo prima che un vescovo partecipasse alla festa del sindacato “rosso” dei metalmeccanici. “Per noi è un unione di due mondi che hanno un valore comune, mettere al centro dell’interesse la persona” spiega dal palco il segretario generale dellaCgilEdi Lazzi prima dell’intervento del vescovo che per oltre un’ora parla dell’enciclica Laudato Sii di papa Francesco.