Spagna la giustizia può attendere dopo 49 anni | respinto l’unico caso ammesso in tribunale sulle torture franchiste

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) “modo per chiudere le ferite è con la verità Se non lo fai, sanguineranno sempre”. Così, un anno fa, Julio Pacheco Yepes raccontava all’agenzia Afp il suo desiderioin unademocratica. Una speranza coltivata dal 1975, quando Pacheco fu arrestato dalla polizia franchista per terrorismo e sottoposto a. Il franchismo non c’è più, ma il sentiero per ottenere soddisfazione resta tortuoso, anche49. Il giudice ha archiviato il procedimento in base a due punti: la denuncia fuori tempo massimo, e l’indicazione della Corte costituzionale in base alla quale su alcuni reati non è possibile applicare le indicazioni stabilite dalla normativa sulla “Memoria democratica”.