Risolto il mistero della modella ricercata sui social Ecco chi è Leticia Sarda e perché anche il New York Times si è messo a cercarla

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Il“celebrità numero 6” è stato finalmente. Tutto è cominciato cinque anni fa sulnetwork Reddit, imponendosi come un enigma appassionante tanto da coinvolgere nel tempo quasi quarantamila persone. Sulè stato infatti postata la foto di un pezzo di stoffa con sopra stampati i volti stilizzati di alcune delle star più famose degli anni 2000, da Orlando Bloom ad Adriana Lima e altri personaggi popolari a livello globale. Tutti tranne la “celebrity number 6”, che nessuno era in grado ti riconoscere. Così la curiosità è montata come panna e una semplice domanda su Reddit – “chi è? Qualcuno la conosce?” – ha innescato un effetto valanga che ha prodotto decine di video e post suinetwork, in particolare su TikTok. La caccia ha dato i suoi frutti? Sì,se ci sono voluto appunto cinque anni.