La Visitazione è nella villa medicea Si potrà ammirare dal 3 ottobre Palandri | Pronti ad eventi speciali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 12 settembre 2024) Lada ieri èdi Poggio a Caiano. E per la prima voltastoria due opere del Pontormo si "incontrano" nello stesso luogo: nel salone Leone X c’è l’affresco "Vertmuno e Pomona" e la, per ora, èsua cassa di legno, in attesa della teca di vetro. Il Pontormo avrebbe mai immaginato un incontro fra le sue creature? E’ accaduto pure questo. Alle 15 è stata aperta la cassa alla presenza anche di Federica Bergamini direttrice delle ville e residenze monumentali fiorentine. L’opera si è conservata senza problemi e questo periodo consentirà ai tecnici della Direzione regionale musei nazionali Toscana e del nuovo istituto autonomo delle ville e residenze monumentali fiorentine di procedere alle operazioni di dimensionamento della teca protettiva.