Ius Scholare Magi | Un' estate dietro a Tajani-Pinocchio

(Di giovedì 12 settembre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 12 settembre 2024 "Lavorerò seguendo il mio senso di responsabilità. Questa mattina ho accompagnato mio figlio al primo giorno di scuola elementare. Ero emozionato, ma avevo anche il cuore pieno di angoscia: sono relatore di minoranza del ddl Sicurezza e mi chiedo, avendolo letto bene, che cavolo di paese stiamo preparando". Lo ha detto Riccardo, segretario di Più Europa, al dibattito con gli altri leader del centro sinistra alla festa di Avs. "Un paese in cui anche le donne con bambini piccoli vanno in galera, un paese in cui è vietato manifestare, un paese in cui chi produce canapa industriale viene perseguito come Narcos, un paese in cui si passa l'a correrealche ha parlato di Ius Scholae e, quando c'è stata la possibilità di approvarlo, è scomparso", ha aggiunto. Avs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev