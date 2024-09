Cina | premier Paese considera Arabia Saudita una priorita’ in diplomazia mediorientale

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 12 settembre 2024) Riyad, 12 set – (Xinhua) – Lalo sviluppo delle relazioni con l’unanell’ambito della suaglobale, in particolare di quella, ha dichiarato ieri a Riyad il primo ministro cinese Li Qiang. Lae’ desiderosa di sostenersi a vicenda in modo fermo con l’e di lavorare per ottenere risultati reciproci, efermamente lo sviluppo reciproco un’importante opportunita’, ha affermato Li. Il primo ministro cinese ha formulato queste osservazioni durante l’incontro con il principe ereditario e primo ministroMohammed bin Salman Al Saud, con il quale ha co-presieduto la quarta riunione del Comitato congiunto di alto livello sino-. (Xin) Agenzia Xinhua