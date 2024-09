Ciclismo l’Italia stappa un altro spumante agli Europei | oro nel Team Relay!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 12 settembre 2024) Se ieri la meda d’oro è stata una vera e propria sorpresa, oggi il trionfo era quasi annunciato.era la favoritissima per il titolodisu strada nella prova della Mixeda cronometro e gli azzurri non hanno tradito le aspettative, andandosi a prendere per la seconda volta dopo il 2021 (è la quinta volta che si assegna la ma continentale in specialità) il trionfo. In Belgio, nella prova che prevedeva 52.3 chilometri da Heusden-Zolder ad Hasselt, con tre donne e tre uomini ad alternarsi, il Bel Paese ha dominato in lungo ed in largo. Devastanti Mirco Maestri e, soprattutto, Mattia Cattaneo ed Edoardo Affini, rispettivamente terzo e primo nell’individuale di ieri, che hanno creato il primo gap sulle rivali.