Arrestata la star di TikTok Domenico Ferraro | 96 orologi di lusso e un milione di euro in casa

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 12 settembre 2024) Ladi, in manette. I poliziotti hanno trovato nella sua abitazioni delle armi, (una pistola) e un “tesoro”: circa 240milain contanti e un centinaio didiper un valore di circa undi. Oltre a tutto quello che serve per realizzare cloni, tra scatole, garanzie e componenti falsi. Ladie i suoi affari Gli agenti della Mobile di Napoli (arrivati al 43enne nel corso di alcune indagini sul contrabbando didi pregio), hanno prima trovato le munizioni: in un involucro nascosto all’interno di un armadio della camera da letto c’erano 21 proiettili calibro 9×19 parabellum, 10 proiettili calibro 6×35 e 13 proiettili calibro 7.65. Poi, i soldi: 120milain contanti e in banconote di diverso taglio, che erano all’interno di una parete di cartongesso.