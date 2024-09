Accusato di tentata estorsione Fabrizio Corona show in Tribunale | Quarantamila euro per fare sesso con me

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 12 settembre 2024) Milano, 12 settembre 2024 –ancora in. Nuova udienza dell’ennesimo processo al 50enne ex agente fotografico, questa volta per. A portarlo alla sbarra è stata una donna, assistita come parte civile dall'avvocato Angelo Morreale, che come ricostruito nelle indagini del pm Antonio Cristillo e dei carabinieri, si era rivolta all'ex re dei paparazzi nel 2021 per servizi editoriali e pubblicitari su un libro che lei voleva pubblicare. Poi, avrebbe subito, a suo dire e secondo l'accusa, un presunto ricatto da parte dicon al centro immagini intime che la ritraevano e che lui aveva realizzato. L'udienza, movimentata e a tratti surreale, ha visto la testimonianza della stessa donna e poi le dichiarazioni spontanee di. "ha girato video intimi contro la mia volontà.