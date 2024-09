Un ragazzino gli ha urlato ‘su*a’ volevo polverizzarlo | Carolina Marcialis moglie di Cassano racconta gli insulti ricevuti dal figlio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Una vita passata sotto i riflettori. È un compromesso che, purtroppo e per fortuna, va accettato se il cognome che porti è quello di, Antonio, ex calciatore italiano che ha giocato in club come Sampdoria, Roma, Real Madrid. E lo sa bene sua, e madre dei suoi figli, Cristopher, nato nel 2011, e Lionel, nato nel 2013. La pallanuotista, infatti, hato di essersi dovuta trattenere quando il primogenito ha ricevuto un insulto durante una partita di calcio. “Non puoi proteggerli mai realmente come vorresti quindi bisogna insegnargli fin da piccoli come non farsi investire da ciò che li circonda –sui social -. Ha giocato un’amichevole e ha perso. Nello spogliatoio della squadra avversaria unha: ‘su*a’.