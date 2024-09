Truth il social di Trump crolla a Wall Street

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Roma, 11 settembre 2024 – Sarà per l’effetto del dibattito fra Donalde Kamala Harris, sarà per “semplici” manovre di Borsa ma, ildi Donald, affonda aMedia & Technology Group perde infatti il 16%, in quello che è il calo maggiore da giugno. Donalde Kamala Harris si sono confrontati in un dibattito su vari temi, dall'immigrazione all'aborto passando per l'economia e la politica estera. Non sono mancati gli attacchi diretti reciproci ("i leader stranieri gli ridono dietro", "Kamala odia Israele"), ma anche le imprecisioni e qualche fake news come quando il tycoon ha parlato degli immigrati haitiani che mangiano "i gatti" e "gli animali domestici" delle persone che vivono a Springfield in Ohio.