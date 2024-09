Torri gemelle un anniversario da non dimenticare e il ritorno in pista del Professor Draghi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Durante l’estate, qualcuno con tutti i venerdì, ha lavorato sodo per la Ue. IlMario, questa è la qualifica che meglio lo presenta, nei giorni scorsi ha iniziato il tour di presentazione dello studio sullo stato della UE. Tale studio gli era stato commissionato all’ inizio dell’anno dalla Presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen per controllare il battito e la pressione e altro di quella realtà geopolitica. Che la stessa non sia in forma non è una novità, mentre lo è, peraltro grossa, quella di aver affidato il compito di effettuare a essa un check total body. Essa ha richiesto una buona dose di iniziativa da parte della Commissario che si è assunta un onere di prima grandezza. È stata la particolare articolazione dei test da effettuare che ha fatto cadere la scelta su quel Commis di alto livello e di larghe vedute.