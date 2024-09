La Germania chiude le frontiere | caos in Europa Polonia infuriata

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) L'attentato di Solingen del 23 agosto ha destato lache, solo dopo i tre morti ammazzati a coltellate da un terrorista islamico siriano con foglio di via, ha scoperto di avere un problema con la gestione dei flussi migratori e con la concessione di permessi. Lunedì, il governo tedesco, che aveva già promesso una stretta mentre il Paese elaborava il lutto, è passato alle vie di fatto, annunciando di volerre le, sospendendo in toto il trattato di Schengen, per fermare l'immigrazione irregolare e tutelarsi contro il jihadismo. Siccome però Berlino confina con ben 9 Paesi, questi non l'hanno presa affatto bene, a partire dalla, temendo di ritrovarsi in casa una mole di rifugiati che cercano di raggiungere i Lander tedeschi per poi finire bloccati alle