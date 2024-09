La delusione di Totti | La Roma non mi ha mai cercato non me l’aspettavo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 11 settembre 2024), 11 settembre 2024 – “Un po’ mi manca lavorare nel calcio, ma allo stesso tempo sto bene ugualmente perché ho altre cose da fare. Asi parla sempre tanto del mio ritorno, ma poi in realtà non c’è nulla di vero. Nessuno mi ha mai chiamato oe sinceramente non me lo aspettavo. Nonostante questo siamo tutti felici, anche se i tifosi un po’ meno“. Così l’ex capitano e bandiera dellaFrancesco, al microfono di Sky Sport, in merito a un suo possibile ritorno nella società giallorossa.: “Il mercato della? Hanno mischiato un po’ di tutto”parla poi dello stentato inizio di stagione della squadra capitolina. “Tocca a De Rossi mettere bene in campo i giocatori e trovare la loro migliore condizione. Nell’ultimo mese ci siamo sentiti molto spesso io e lui, gli ho dato consigli così come lui li ha dati a me.