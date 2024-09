Jannik Sinner resterà numero 1 al mondo fino a… I punti in classifica Atp il vantaggio enorme sui rivali e i prossimi tornei

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) È iniziata l’era di. Con lo storico successo agli US Open, il tennista altoatesino ha rafforzato ulteriormente il suo dominio nel circuito ATP. Con buona pace di Carlos Alcaraz, suo acerrimo rivale sportivo per gli anni a venire, è l’azzurro iluno al. E lo sarà ancora per molto, a quanto pare. Questione di continuità, perchéè l’unico tennista ad aver raggiunto almeno i quarti di finale in ogni torneo disputato,ra, nel 2024, diventando così, il primo giocatore nato dopo il 1990 a riuscire nell’impresa. Poi, sei finali, sei vittorie. E un punteggio nellaATP che recita una cifra da capogiro: 11.180. L’italiano entra così nel ristrettissimo club di atleti (6) ad essere riusciti a superare gli 11milain stagione: Pete Sampras, Andy Murray, Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic e, appunto,